SUA anunta o recompensa de 5 milioane de dolari pentru capturarea liderului talibanilor pakistanezi

Departamentul de Stat american a anuntat si recompense de cate trei milioane de dolari pentru informatii despre doi lideri ai unor grupuri afiliate Miscarii talibanilor pakistanezi, Abdul Wali si Mangal Bagh, acuzati ca ataca vehicule NATO de aprovizionare.Anuntul a fost facut in timpul vizitei la Washington a ministrului pakistanez de Externe, pentru discutii despre intensificarea operatiunilor de combatere a terorismului si despre strategia SUA in Afganistan "Toti acesti indivizi au comis ori prezinta riscuri semnificative de a comite atacuri teroriste care ameninta securitatea Statelor Unite si cetatenilor americani", a argumentat Departamentul de Stat.Miscarea talibanilor pakistanezi comite inca atacuri, dar grupul insurgent a pierdut controlul teritoriilor ocupate in Pakistan de cand a atacat in decembrie 2014 o scoala militara, un atentat soldat cu moartea a 132 de persoane.