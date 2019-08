SUA aplica Rusiei noi sanctiuni pentru otravirea lui Serghei Skripal

Ziare.

Trump a semnat un ordin executiv conform caruia Statele Unite vor bloca imprumuturile institutiilor financiare internationale, cum ar fi Banca Mondiala, catre tari sanctionate de Washington pentru utilizarea armelor chimice sau nucleare.Moscova a reactionat aratand ca masura va deteriora si mai mult relatiile bilaterale deja tensionate, transmite Reuters."Cred ca asta are legatura in primul rand cu politica interna din SUA", a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov pentru canalul de televiziune RT.Masurile americane au fost anuntate cu numai cateva ore inainte de expirarea tratatului de interzicere a armelor atomice cu raza medie de actiune (INF), din care s-au retras atat SUA, cat si Rusia. Statele Unite au sanctionat deja Rusia anul trecut, dupa ce s-a stabilit ca agenti rusi au folosit neurotoxina cunoscuta sub denumirea de Noviciok pentru a-l otravi pe Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, in orasul Salisbury din sudul Angliei. Moscova continua sa nege acuzatiile, reaminteste Reuters."Dupa prima runda de sanctiuni, ca reactie la tentativa Rusiei de a asasina un cetatean, persoana particulara, in Regatul Unit, Rusia nu a oferit asigurarile cerute de legea americana", a aratat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Hogan Gidley. "De aceea, impunem o a doua runda de sanctiuni. Este o noua situatie in care ne dovedim mai duri fata de Rusia decat administratiile anterioare", a adaugat el.Mai multe tari europene si Statele Unite au expulzat 100 de diplomati rusi dupa incidentul din martie anul trecut. Londra a acuzat in contumacie doi suspecti, care au sustinut la o televiziune din Rusia ca au vizitat Salisbury ca turisti.