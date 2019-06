SUA ar pregati un val de arestari in randul familiilor de imigranti ilegali

Ziare.

Presedintele Donald Trump a promis luni ca politia pentru migratie va incepe de saptamana viitoare sa expulzeze "milioanele" de imigranti clandestini instalati in SUA, fara a oferi mai multe detalii.Postarea sa de pe Twitter a accelerat pregatirile in desfasurare de mai multe saptamani si, conform unor surse anonime citate de Washington Post, NBC si CNN, arestarile ar putea incepe in zorii zilei de duminica in circa 10 mari orase americane, printre care Houston, Chicago, New York sau Miami.Imigrantii care nu s-au prezentat la audieri la tribunal sau care au primit avize de expulzare ar putea fi vizati la domiciliu sau la locul de munca.Secretarul interimar pentru securitate interna, Kevin McAleenan, ezita totusi in privinta anumitor aspecte ale operatiunii, au precizat mass-media.El a subliniat in special riscul separarii de familii, in cazul in care copiii sunt in pozitie legala, insa nu si parintii lor, de exemplu.Donald Trump a facut din lupta impotriva imigratiei ilegale una din marcile presedintiei sale. In primavara lui 2017, guvernul sau a decretat o politica de "toleranta zero" la frontiera cu Mexicul, care a condus la separarea a sute de familii.Dramele traite de aceste familii au declansat nemultumire inclusiv in randul republicanilor, astfel ca miliardarul a ordonat in iunie 2017 stoparea masurii.De atunci, fluxurile migratorii au crescut constant, cu un numar tot mai mare de sosiri de familii si de minori originari in principal din Honduras, Guatemala si El Salvador.In mai, peste 144.000 de migranti au fost arestati sau expulzati la frontiera de sud, comparativ cu o medie de 20.000 in primele luni ale presedintiei lui Donald Trump.