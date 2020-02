SUA au ajuns la o intelegere cu talibanii, pentru a inceta violentele in Afganistan

Ziare.

Astfel, incepand de vineri seara, timp de 7 zile, violentele din Afganistan vor fi intrerupte, pentru a permite semnarea unui acord in acest sens."Dupa decenii de conflict, am ajuns la o intelegere cu talibanii, pentru o reducere semnificativa a violentei in Afganistan. Este un pas important in drumul lung catre pace, asa ca fac apel la talibani sa nu rateze aceasta oportunitate", a transmis secretarul de Stat, Mike Pompeo.SUA vor sa ajunga la un acord de pace, astfel incat sa devina realitate dorinta presedintelui american Donald Trump de a retrage trupele din Afganistan.Odata cu acest prim pas, este de asteptat ca numarul trupelor americane din teritoriu sa scada de la 12-13.000 pana la 8.600, scrie CNN Acest armistitiu de 7 zile va permite ca acordul intre SUA si talibani sa fie semnat pe 29 februarie, daca in saptamana respectiva nu vor fi semnalate violente.Informatia a fost confirmata pentru sursa citata si de doi oficiali afgani.A.D.