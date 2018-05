SUA au blocat adoptarea unei declaratii ONU privind o ancheta asupra violentelor din Fasia Gaza

Ziare.

"Consiliul de Securitate isi exprima revolta si tristetea in legatura cu uciderea civililor palestinieni care isi exercitau dreptul de a protesta pasnic", se afirma intr-un proiect de declaratie."Consiliul de Securitate solicita o investigatie independenta si transparenta a acestor actiuni pentru a asigura responsabilitatea", se mai afirma in proiectul citat de France 24.De asemenea, proiectul mai includea mentiunea ca orice decizie ori actiune care "altereaza caracterul, statutul si situatia demografica a Orasului Sfant Ierusalim nu are efecte legale", facand referire la decizia Administratiei Trump de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.Amintim ca cel putin 55 de palestinieni au fost ucisi de armata israeliana, iar alte mii au fost raniti, in cursul protestelor violente fata de mutarea ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unor surse medicale palestiniene.