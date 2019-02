SUA au dat in judecata Lockheed Martin pentru dare de mita

Ziare.

Lockheed ar fi platit peste un milion de dolari unor directori ai MSA, pentru obtinerea unui subcontract de 232 de milioane de dolari care implica gestionarea si acordarea de sprijin tehnologic la centrul nuclear din Hanford, statul Washington, pana la jumatatea anului 2016, la preturi umflate.Acuzatii ar fi mintit in legatura cu marimea profitului inclus in tarifele Lockheed.Un purtator de cuvant al Lockheed Martin a negat acuzatiile, afirmand ca aceasta "respinge sugestia ca Lockheed sau directorii sai au facut vreao ilegalitate".La momentul respectiv, MSA era detinuta de Lockheed Martin Integrated Technology, Jacobs Engineering Group si Centerra Group. Compania a atribuit subcontractul grupului de tehnologie al Lockheed, fara licitatie, potrivit Departamentului de Justitie.Centrul nuclear din Hanfort, Washington, cu o suprafata de peste 1.500 de kilometri patrati, a fost creat in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial pentru producerea de plutoniu, fiind obiectul celei mai ample campanii de decontaminare din istoria Statelor Unite. Centrul este administrat de Departamentul Energiei, Agentia de Protectia Mediului si statul Washington.