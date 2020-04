SUA au depasit pragul de 30.000 de morti. Ancheta pentru a lamuri daca virusul provine dintr-un laborator din Wuhan

"Efectuam o ancheta exhaustiva"

Potrivit acestei surse, 30.990 de persoane au murit in tara de la inceputul pandemiei. SUA sunt tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, inaintea Italiei (cu 21.645 morti), Spaniei (19.130 morti) si Franta (17.167 morti).Intre timp, Reuters a anuntat joi un bilant propriu de peste 31.000 de morti in SUA. Potrivit sursei citate, in SUA s-au raportat peste 635.000 de cazuri confirmate de COVID-19, numar care a crescut miercuri cu 30.000, cea mai mare crestere din ultimele cinci zile.Intre timp, scrie Reuters, presedintele Donald Trump se pregateste sa anunte o serie de linii directoare pentru redeschiderea economiei.Suspendarea activitatilor a afectat economia SUA la un nivel fara precedent de la marea criza din urma cu aproape un secol, in contextul in care peste 20 de milioane de americani au solicitat ajutor de somaj.SUA nu par sa excluda ca noul coronavirus aflat la originea pandemiei care a ucis deja peste 137.000 de persoane in lume ar putea sa provina dintr-un laborator chinez din Wuhan si evoca de acum o "ancheta" pentru a face lumina asupra originii acestuia, transmite joi France Presse.", a declarat seful diplomatiei americane Mike Pompeo pe canalul Fox News.El fusese intrebat miercuri seara despre un articol aparut in Washington Post in care se afirma ca Ambasada SUA la Beijing ar fi alertat Departamentul de Stat american in urma cu doi ani despre masurile de securitate insuficiente intr-un laborator din Wuhan care studia coronavirusi la lilieci.Pompeo a fost intrebat de asemenea despre informatiile detinute de Fox News potrivit carora "mai multe surse" cred de acum ca actualul coronavirus, semnalat pentru prima oara chiar la Wuhan in decembrie, provine din acelasi laborator - chiar daca ar fi vorba de un virus natural si nu de un agent patogen creat de chinezi si a carui "scapare" nu ar fi fost voluntara, ci datorata unor slabe protocoale de securitate.Mike Pompeo nu a dezmintit niciuna din aceste doua informatii, noteaza AFP.Intrebat de asemenea miercuri in conferinta sa de presa zilnica privind criza sanitara la Casa Alba, Donald Trump s-a exprimat evaziv.", a raspuns presedintele american, asigurand ca aceasta "oribila situatie" constituie obiectul unei "examinari foarte aprofundate".El a refuzat totusi sa precizeze daca a evocat cazul acestui laborator cu omologul sau chinez Xi Jinping.Potrivit opiniei unor experti in acest stadiu, noul coronavirus si-a facut aparitia la sfarsitul anului 2019 intr-o piata in aer liber din Wuhan, unde animale exotice, precum lilieci, erau vandute vii. Virusul de origine animala ar fi putut suferi o mutatie transmitandu-se la oameni.Teza relatata de Fox News este deci diferita, conform agentiei franceze de presa. Fara a o confirma clar, secretarul de stat american a intarit-o. "", a adaugat Mike Pompeo.", a insistat el.