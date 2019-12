SUA au impus sanctiuni impotriva unor oficiali si oameni de afaceri straini, pentru incalcarea drepturilor omului

Ziare.

com

Cei sanctionati sunt oficiali guvernamentali si oameni de afaceri din. Au fost sanctionate de asemenea sase entitati detinute sau controlate de aceste persoane.Masurile sunt menite sa impuna "consecinte semnificative si tangibile" asupra unor indivizi care comit incalcari grave ale drepturilor omului si profita de pe urma acestor fapte, a mentionat Departamentul Trezoreriei (ministerul de finante american).Intre cei vizati de noile sanctiuni se numara, fost consul general al Arabiei Saudite la Istanbul, pentru implicarea sa in "incalcarea brutala a drepturilor omului, concret asasinarea lui Jamal Khashoggi".Al Otaibi a mai fost sanctionat si anterior de Washington, dar noile sanctiuni anuntate marti vin in baza unei decizii separate si ii interzic accesul in Statele Unite, precizeaza Departamentul.Administratia presedintelui american Donald Trump a fost criticata pentru ca a continuat sa mentina relatii apropiate cu Riadul, in pofida asasinarii jurnalistului disident saudit, in octombrie 2018, la consulatul saudit din Istanbul. Totusi, administratia Trump a impus diferite sanctiuni unor sauditi banuiti de implicare in aceasta crima.In Slovacia, noile sanctiuni il vizeaza pe omul de afaceri, considerat de procurorii slovaci comanditarul asasinarii jurnalistului de investitie Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, in februarie 2018.Sanctiunile anuntate marti vizeaza de asemenea lideri militari din Myanmar responsabili de abuzuri impotriva comunitatii rohingya, un responsabil al politiei pakistaneze care a comis executii extrajudiciare de civili si un comandant militar libian responsabil de executii in masa de detinuti neinarmati.Anuntul trezoreriei a coincis cu aniversarea adoptarii Declaratiei universale a drepturilor omului de catre ONU, in 1948.Intr-un comunicat separat, secretarul de stat american Mike Pompeo a denuntat regimurile din China, Venezuela, Siria si Iranul pentru "comiterea zilnica de incalcari socante ale drepturilor omului".Totodata, guvernul chinez continua represaliile asupra membrilor unor grupurilor etnice minoritare din Xinjiang, Tibet si alte regiuni si sa submineze libertatile garantate locuitorilor din Hong Kong, se arata in comunicatul Departamentului de Stat.