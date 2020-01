SUA au impus sanctiuni pentru inca un inalt responsabil din Iran

Ziare.

com

Generalul american Brian Hook a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca Washingtonul va impune sanctiuni impotriva generalului Hassan Shahvarpour, acuzat ca a reprimat brutal manifestatiile din noiembrie din orasul Mahshahr.Hassan Shahvarpour a supervizat masacrul a 148 de iranieni fara aparare in regiunea Mahshahr, a afirmat Brian Hook.El a adaugat ca Statele Unite au primit 88.000 de mesaje dupa ce au cerut poporului iranian sa puna la dispozitia guvernului american inregistrari video, fotografii sau marturii ale represiunilor."Vom continua sa-i tragem la raspundere pe responsabilii regimului pentru incalcarea drepturilor omului", a notat generalul american.Sanctiunile anuntate vineri ii interzic in special generalului iranian accesul pe teritoriul american, ceea ce este o masura simbolica, intrucat administratia presedintelui Donald Trump a inasprit deja considerabil restrictiile privind viza pentru iranieni.Brian Hook a confirmat pe de alta parte o "dezescaladare" in plan militar in Iran, dupa intensificarea tensiunilor la inceputul acestei luni, in urma raidului american in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani."S-ar parea ca au dat inapoi", a estimat Hook, adaugand ca SUA dispun de "un mix de presiuni economice maxime si descurajare, datorita amenintarii credibile pe care o reprezinta forta noastra militara, daca este atacata".