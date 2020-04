SUA au inregistrat un record absolut al numarului de morti la nivel mondial: 1.939 in 24 h

Ziare.

Este cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei.Numarul total al deceselor din SUA a atins 12.722, apropiindu-se de Italia (17.127) si Spania (13.798), transmite miercuri AFP.In SUA s-a inregistrat un sfert din cazurile de imbolnavire cu COVID-19 declarate oficial la nivel mondial: 396.223, 29.609 intr-o singura zi."America continua sa realizeze mai multe teste decat orice alta tara de pe glob si cred ca, probabil, acesta este motivul pentru care avem mai multe cazuri", a declarat marti presedintele Donald Trump, in conferinta de presa zilnica, in care a precizat ca pana in acest moment"Stiu foarte bine ca unele tari foarte populate au mai multe cazuri decat noi, dar nu le raporteaza", a tinut sa sublinieze liderul de la Casa Alba.Statul New York este principalul focar al epidemiei, cu aproape 5.500 de decese si 140.000 de cazuri de imbolnavire, in principal in orasul New York.Iata dezastrul din New York: Mortii de Covid-19 vor fi ingropati in parcuri. Medic: Va fi mai rau decat v-ati imaginat vreodata Autoritatile au avertizat saptamana trecuta ca intre 100.000 si 240.000 de persoane ar putea muri din cauza COVID-19 in SUA, conform tendintelor si cu respectarea recomandarilor privind distantare sociala.Pandemia a ucis cel putin 80.142 de persoane din 192 de tari, conform datelor compilate marti seara de AFP din surse oficiale.