SUA au pierdut 20 de mililioane de locuri de munca in aprilie, cel mai grav declin de la Marea Depresiune. Rata somajului e la un nivel record

Rata somajului a depasit recordul de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, de 10,8%, atins in noiembrie 1982, potrivit datelor guvernamentale care arata impactul devastator al masurilor de distantare sociala impuse de autoritati pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Iar stirile economice vor continua sa se inrautateasca. Consilierul de la Casa Alba Kevin Hassett a spus ca rata somajului va urca probabil la aproximativ 20% in luna mai.Dezastrul economic urgenteaza eforturile statelor americane de a reporni economia, chiar daca ratele de infectare si decesele sunt inca in crestere in unele regiuni ale tarii.Cel putin 40 din 50 de state americane iau masuri de ridicare a restrictiilor care au afectat toate sectoarele economice, cu exceptia celor esentiale.Doua state cu industrii manufacturiere puternice, Michigan si California, au prezentat joi planuri de a permite companiilor industriale sa isi reia activitatile in urmatoarele cateva zile.Expertii in domeniul sanatatii publice au spus ca reluarea prematura a activitatilor risca sa alimenteze declansarea unor noi focare de infectri. Acestia afirma ca politicile diferite ale statelor provoaca confuzie la nivelul populatiei si submineaza eforturile de distantare sociala."Daca facem o greseala si reactionam prea rapid, situatia se va inrautati. Avem oameni care mor", a afirmat guvernatrul statului New York, Andrew Cuomo, intr-o conferinta de presa.Virusul a omorat aproape 76.000 de americani, fiind confirmate peste 1,26 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters.In timp ce virusul a afectat in mod special populatia de culoare si hispanicii, minoritatile au suferit si cele mai mari pierderi de locuri de munca.In luna prilie, rata somajului a fost de 14,2% in randul americanilor albi, de 16,7% in randul afro-americanilor si de 18,9% in randul hispanicilor.Mai mult decat atat, milioane de americani care si-au pierdut locurile de munca nu au putut sa se inregistreze pentru a beneficia de indemnizatie pentru somaj. Potrivit Institutului pentru Politici Economice, pana la 13,9 milioane de oameni au fost exclusi din sistemul ajutoarelor pentru somaj.Pana la 75.000 de americani ar putea muri din cauza excesului de alcool sau de droguri sau prin sinucidere, din cauza pandemiei, potrivit unui raport realizat de Well Being Trust, o fundatie nationala specializata in sanatate mintala si stare de bine.