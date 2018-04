SUA au publicat lista produselor din China pentru care vor impune tarife suplimentare

Ziare.

com

China a avertizat ca va reactiona in egala masura, transmite Bloomberg.Autoritatile americane au identificat 1.300 de game de produse care beneficiaza de politici guvernamentale incorecte, inclusiv planul numit Made in China 2025, care prevede detinerea de tehnologii strategice majore, a anuntat Biroul Reprezentantului pentru Comert al SUA.Ministerul chinez al Comertului a anuntat miercuri ca va face imediat contestatie la Organizatia Mondiala a Comertului si ca este pregatit sa ia contramasuri impotriva unor produse americane, cu aceeasi intensitate si masura, detaliile urmand sa fie publicate in zilele urmatoare.Tarifele americane ar putea avea totusi un impact economic minor, majorand taxele vamale cu 12,5 miliarde de dolari pentru importuri din China care anul trecut au fost in valoare de 306 miliarde de dolari, a declarat Shane Oliver, director pentru strategii de investitii la firma AMP Capital Investors in Sydney. Cresterea medie a tarifelor pentru toate importurile din China este de numai 2,5%, a aratat acesta."Riscul principal este ca reactia Chinei va atrage o contrareactie din partea SUA si la un proces de escaladare a tarifelor care conduce la incetinirea puternica a relatiilor comerciale intre cele doua tari", a aratat Oliver.Intre industriile vizate de masurile anuntate de Statele Unite sunt industria aerospatiala, tehnologia informatiilor si comunicatiilor, robotica si cea a echipamentelor.Pe langa tehnologiile avansate, cum ar fi satelitii pentru comunicatii, lista include bunuri de la componente pentru televizoare, dispozitive medicale, masini de spalat si pana la masini pentru zapada artificiala.