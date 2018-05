SUA au spionat peste 500 de milioane de inregistrari telefonice interne in 2017

Ziare.

Agentia s-a folosit de puterile sale pentru a colecta metadate de la apeluri telefonice si mesaje text interne, conform raportului biroului directorului Serviciilor Nationale de Informatii, citat de dpa.Metadatele nu dezvaluie continutul convorbirilor telefonice, dar permit NSA sa spioneze destinatarii apelurilor, data si durata convorbirilor, precum si numarul caracterelor folosite in mesajele text.Se presupune ca metadatele sunt anonime, insa pot fi folosite pentru a identifica persoanele carora apartin, asa cum a descoperit un avocat de la Stanford in 2013. Acest lucru se face prin corelarea metadatelor cu informatii disponibile public pe retelele de socializare si cu alte surse.Numarul inregistrarilor telefonice obtinute de NSA anul trecut a fost de trei ori mai mare decat in 2016, conform weblog-ului Gizmodo.