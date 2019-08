Americanii au testat o racheta interzisa pana acum de tratatul nuclear cu Rusia

Ziare.

Testele cu acest tip de racheta ar fi fost interzise prin Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), din care SUA s-au retras pe 2 august , acuzand Rusia de incalcarea lui."Racheta testata a parasit lansatorul mobil de la sol si a lovit cu precizie tinta dupa mai mult de 500 km de zbor", a indicat Departamentul Apararii.Testul a fost efectuat de pe insula San Nicolas, California, duminica la ora locala 14:30, a precizat comunicatul Pentagonului."Datele culese si invatamintele trase din acest test vor oferi Departamentului Apararii informatiile necesare pentru dezvoltarea de noi arme cu raza medie", arata acesta intr-un scurt comunicat.Chiar in ziua retragerii Statelor Unite din INF, ministrul Apararii, Mark Esper, a anuntat ca tara sa va accelera dezvoltarea de noi "rachete sol-aer conventionale, intr-un raspuns prudent la actiunile Rusiei".Esper a precizat ca SUA au inceput din 2017 cercetari cu privire la aceste sisteme de rachete, ramanand insa in limitele impuse de INF, incheiat in 1987 intre fosta URSS si SUA, referitor la eliminarea rachetelor cu raza scurta si medie de actiune.