SUA, avertisment dupa ce Maduro a respins ultimatumul european

"Orice violenta si intimidare impotriva personalului diplomatic american, a liderului democrat al Venezuelei, Juan Guaido, sau a Adunarii Nationale ar reprezenta o grava agresiune impotriva statului de drept si ar antrena un raspuns semnificativ", a transmis pe Twitter John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, transmite AFP.Avertismentul nu precizeaza cui i se adreseaza, dar, in tweet-ul precedent, John Bolton nota ca "sprijinul si controlul de catre Cuba asupra fortelor de securitate si paramilitare" ale lui Nicolas Maduro sunt binecunoscute.Amintim ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro a respins duminica ultimatumul mai multor tari europene de a organiza noi alegeri prezidentiale in termen de opt zile , in vederea unei solutionari a crizei politice in Venezuela.Intr-un interviu acordat postului CNN Turk, liderul venezuelean se declara totodata pregatit de dialog si apreciaza ca o intalnire cu Donald Trump este putin probabila, dar nu este imposibila.