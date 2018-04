SUA, avertizate de un oficial rus sa nu depaseasca "liniile rosii" in Siria

Ziare.

"In mod clar, exista o stare de intelegere a situatiei din Siria. Exista o intelegere a faptului ca sunt anumite linii rosii si ca reactia Rusiei va deveni dura daca aceste linii rosii vor fi depasite", a declarat Konstantin Kosacev in cursul unei reuniuni parlamentare pe tema situatiei din Siria.Intrebat daca Administratia de la Washington cunoaste care sunt aceste "linii rosii", parlamentarul rus a raspuns afirmativ.Kosacev a subliniat ca raidurile americane efectuate in Siria complica relatiile dintre SUA si Rusia."Noi am transmis clar ca partea rusa are control asupra situatiei si ca exista o strategie clara pentru avansarea relatiilor americano-ruse. Cu toate acestea, pentru a se inregistra progrese, este necesara vointa si din partea americanilor. Deocamdata, nu vedem acest lucru", a subliniat oficialul parlamentar rus, citat de agentia Tass.Rusia a condamnat vehement decizia Statelor Unite de a lansa impreuna cu Marea Brtanie si Franta raiduri aeriene impotriva unor baze militare siriene