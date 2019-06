SUA avertizeaza ca va expulza piloti turci, daca Ankara nu renunta la sistemele rusesti S-400

Ziare.

Daca pana la 31 iulie Turcia nu renunta la sistemele S-400, pilotii turci care se antreneaza in prezent in SUA pe F-35 vor fi expulzati si acordurile de subcontractare atribuite unor intreprinderi turce pentru fabricarea de F-35 vor fi anulate, a declarat pentru presa adjuncta secretarului american pentru aparare insarcinata cu achizitiile, Ellen Lord, informeaza AFP. Intentia Ankarei de a cumpara sisteme de aparare antiaeriana S-400 constituie o sursa majora de frictiuni intre Turcia si SUA, aliati in cadrul NATO.Livrarea rachetelor rusesti ar putea avea loc in aceasta vara si poate precipita represalii dure din partea SUA.Vineri, directorul conglomeratului militaro-industrial rus Rostec, Serghei Cemezov, a declarat ca livrarile de sisteme de aparare antiaeriana ruse S-400 pentru Turcia, care provoaca furie la Washington, sunt prevazute sa inceapa "in doua luni".