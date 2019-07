SUA cer Germaniei sa intervina cu trupe terestre in Siria

Ziare.

James Jeffrey, trimis special al SUA pentru Siria si coalitia anti-SI, vrea ca guvernul german sa trimita instructori, experti in logistica si tehnicieni din cadrul Bundeswehr."Vrem ca militarii din Germania sa-i inlocuiasca partial pe soldatii nostri", a declarat Jeffrey pentru dpa si saptamanalul german Welt am Sonntag. El a spus ca asteapta raspunsul pana la sfarsitul lunii.Fortele americane sustin alianta SDF care include militia kurda YPG si alte grupuri rebele. In martie, fortele SDF au cucerit ultimul bastion al SI in Siria, desi islamistii radicali ai gruparii au ramas activi "in subteran".Presedintele american Donald Trump si-a anuntat in decembrie intentia de a-i retrage pe toti cei 2.000 de militari americani din nord-estul Siriei. El a dat mai tarziu inapoi si a spus ca circa 400 vor ramane pentru a stabiliza regiunea kurda, care se afla la frontiera dintre Irak si Siria.SUA incearca de atunci sa asigure mai mult sprijin din partea celor 80 de state aliate in coalitia anti-SI, inclusiv a Germaniei, in contextul in care fortele SUA incep sa se retraga.Germania a sustinut coalitia anti-jihadista din afara Siriei, furnizand avioane de recunoastere Tornado si o aeronava de realimentare cu combustibil din Iordania, precum si instructori militari in Irak.