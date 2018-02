SUA cer Rusiei sa opreasca agresiunea impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea

Ziare.

Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca "alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili".In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei si a Germaniei, Ucraina a fost de acord sa duca la bun sfarsit o reforma politica iar Rusia sa puna capat sprijinului acordat separatistilor prorusi. Cu toate acestea, luptele au continuat in estul Ucrainei."Rusia a continuat sa nege implicarea sa directa, in timp ce fortele ruse intimideaza si refuza accesul in conditii de siguranta pentru observatorii dezarmati ai OSCE", a mai spus Heather Nauert."Cooperand strans cu Franta si Germania, Statele Unite continua sa ceara guvernului rus sa inceteze agresiunea sa in Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane.Washingtonul a avertizat ca sanctiunile americane impotriva Rusiei impuse din cauza implicarii sale in estul Ucrainei vor ramane in vigoare pana cand suveranitatea Ucrainei va fi restabilita."Sanctiunile noastre separate privind Crimeea vor ramane in vigoare pana cand Rusia va renunta la peninsula ucraineana", a mai spus oficialul american.