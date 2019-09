SUA: Decese misterioase ale unor persoane care au purtat bratari portocalii de hartie

Ziare.

Incidentul a fost semnalat de un barbat printr-un apel la numarul american de urgenta 911 in noaptea de sambata spre duminica.La fata locului, intr-un apartament, au fost gasite cinci dintre victime, inca una in liftul cladirii si a sasea victima pe o strada din apropiere.Starea celor spitalizati este serioasa sau critica, relateaza agentia Xinhua.Politia incearca sa obtina informatii de la oricine a participat sau are cunostinta de un eveniment sau petrecere la care cei prezenti au primit acel fel de bratari portocalii din hartie.