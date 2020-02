SUA desfasoara pentru prima oara o arma nucleara "mica"

"O ARMA PERICULOASA"

Ziare.

com

"Marina americana (US Navy) a desfasurat focosul nuclear de slaba putere (de tip) W16-2 pe o racheta balistica lansata dintr-un submarin", a anuntat marti intr-un comunicat numarul doi in ierarhia Pentagonului John Rood."Adversari potentiali, ca Rusia, cred ca folosirea armelor nucleare de putere slaba le va oferi un avantaj asupra Statelor Unite si aliatilor si partenerilor acestora", a adaugat Rood, care confirma astfel informatii dezvaluite de catre un grup de experti, Federation of American Scientists (FAS).La publicarea noii "posturi nucleare" a Statelor Unite, in februarie 2018, Pentagonul a avertizat ca va modifica aproximativ 50 de ogive nucleare, reducandu-le puterea, si le va imbarca la bordul unor submarine, pentru a raspunde unei amenintari percepute din partea Rusiei.Potrivit Washingtonului, Moscova este pe cale sa-si modernizeze un arsenal de 2.000 de arme nucleare tactice, amenintand tarile europene de la frontierele sale si ocolindu-si obligatiile pe care si le-a asumat prin Tratatul de dezarmare New START.Acest tratat numara doar armele strategice care servesc drept fundament al doctinei disuadiunii bazate pe "distrugerea reciproca asigurata".Aceste arme nucleare tactice - de o putere inferioara bombei de la Hiroshima - ar permite Moscovei sa se afle in avantaj in fata Occidentului in cazul unui conflict, intrucat Washingtonul ar ezita sa raspunda cu o arma nucleara cu putere deplina, mult mai devastatoare.Potrivit Washingtonului, Rusia se teme, de fapt, ca ar fi rapid dominata in cazul unui conflict conventional cu Occidentul. Pentru a compensa acest lucru, Moscova a adoptat o doctrina de "escaladare-dezescaladare", care ar consta in a folosi prima o arma nucleara de putere slaba, cu efecte mai limitate.Desfasurarea americana a primei arme de acest tip este menita "sa consolideze disuasiunea" si sa dea Statelor Unite o capacitate de raspuns "rapid si mai putin mortal", adauga Rood in comunicat.Ea "demonstreaza adversarilor potentiali ca o folosire limitata a armei nucleare nu prezinta niciun avantaj, pentru ca Statele Unite pot raspunde in mod credibil si decisiv oricarei amenintari", subliniaza el.Focosul nuclear de tip W76-2 - care are o incarcatura exploziva estimata la cinci kilotone - a fost desfasurat la sfarsitul lui 2019 la bordul submarinului USS Tennessee, care patruleaza la Oceanul Atlantic, dezvaluiau saptamana trecuta doi experti de la FAS, William Arkin si Hans Kristensen.Este vorba despre o putere de trei ori mai mica decat cele 15 kilotone ale bombei de la Hiroshima si care se compara prea putin cu alte arme nucleare imbarcate la bordul unor submarine americane de tipul USS Tennessee, a caror putere este de 455 sau 90 kilotone, precizeaza ei.Insa, departe de a oferi asigurari, faptul ca acest tip de armament este mai putin puternic ingrijoreaza, intrucat el va creste probabilitatea de a fi folosit intr-o buna zi."Unii considera ca acest focos nuclear este un raspuns dat strategiei ruse a << escaladarii-dezescaladare >> care va consolida disuasiunea si va face mai putin probabila folosirea armei nucleare, iar altii afirma, din contra, ca ea face utilizarea armei nucleare de catre Statele Unite mai probabila si creste riscul unuirazboi nuclear", conchidea luna trecuta un raport al Serviciului de Cercetare al Congresului.In opinia expertilor de la Bulletin of the Atomic Scientists, acest nou focos nuclar este "o arma periculoasa, bazata pe o reflectie strategica proasta".In cazul in care un submarin american ajunge sa traga o racheta armata cu o ogiva redusa, inamicul nu va avea niciun mijloc sa cunoasca puterea armei care se indreapta catre el, ceea ce va ridica o "problema de discriminare" - inamicul risca sa prevada ceea ce este mai rau si sa raspunda cu o arma nucleara cu putere deplina, explica ei.Aceasta noua arma nucleara este desfasurata in contextul in care presedintele american Donald Trump tocmai a ridicat restrictiile impuse din 2014 armate americane in folosirea minelor antipersonal, autorizand utilizarea unei noi generatii a acestor dispozitive - care ar fi in masura sa crute populatii civile.