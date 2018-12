SUA: Elizabeth Warren face o miscare importanta pentru cursa prezidentiala din 2020

Ziare.

Intr-un filmulet de patru minute si jumatate, Warren a prezentat cateva dintre temele care au facut-o cunoscuta la nivel national si care vor defini viitoarea sa campanie prezidentiala: egalitate economica, responsabilitate guvernamentala si sa tina in frau marile corporatii."Coruptia ne otraveste democratia", spune Warren in film, pe masura ce imaginile liderilor republicani se intersecteaza pe ecran. "Politicienii se uita in cealalta parte, in timp ce marile companii de asigurari refuza sa acorde acoperirea de salvare a pacientilor, in timp ce marile banci jefuiesc consumatorii si in timp ce marile companii petroliere distrug aceasta planeta", explica aceasta.Clipul incepe cu senatorul care isi aminteste de copilaria din Oklahoma - mama ei a obtinut un loc de munca minim dupa ce tatal ei a suferit un atac de cord. In cele din urma aceasta a lucrat pe un post de portar.Warren a aparut pe scena nationala cu un deceniu in urma, in timpul crizei financiare, solicitand o mai mare protectie a consumatorilor. Ea a devenit rapid unul dintre cei mai proeminenti liberali ai Partidului Democrat, chiar daca s-a luptat uneori cu oficialii administratiei Obama pentru raspunsul lor la turbulentele de pe piata.Acum, ca un presupus candidat prezidential, face apel la baza partidului. Videoclipul ei noteaza provocarile economice cu care se confrunta oamenii de culoare, impreuna cu imaginile unui mars al femeilor si participarea lui Warren la un eveniment LGBT.Intr-un e-mail adresat sustinatorilor, Warren a anuntat ca va anunta oficial un plan de campanie la inceputul anului 2019.Warren este cel mai proeminent democrat care a facut o prima miscare pentru campania prezidentiala din SUA si a fost mult timp o tinta favorita a presedintelui Donald Trump.