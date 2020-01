SUA impun noi sanctiuni economice impotriva Iranului si Cubei (Video)

Ziare.

com

In total, opt oficiali iranieni sunt vizati de noua serie de sanctiuni, printre ei fiind si secretarul Consiliului Suprem de Securitate Nationala, Ali Shamkhani.Cele mai mari companii iraniene din sectorul siderurgic, producatoare de otel, cupru si aluminiu, sunt de asemenea tinta acestor sanctiuni impuse de SUA ca represalii dupa atacul iranian cu rachete balistice asupra unor baze americane din Irak, executat de Iran tot ca represalii dupa uciderea generalului Qassem Soleimani.Potrivit secretarului Trezoreriei, Steven Mnuchin, pe lista de sanctiuni sunt 17 producatori de metale si societati miniere iraniene, o retea de trei entitati domiciliate in China si Seychelles, o nava folosita pentru comercializarea produselor siderurgice iraniene si pentru achizitia de materiale de productie esentiale societatilor metalurgice in Iran.Mai sunt vizate de noile sanctiuni si societati iraniene din sectoarele constructiilor, textilelor si prelucrarii industriale.Aceste sanctiuni, evocate deja de miercuri de presedintele Donald Trump , vor ''priva regimul (iranian) de miliarde de dolari'', a estimat secretarul american de stat Mike Pompeo.Noi sanctiuni au fost decise de SUA si impotriva Cubei, urmand sa fie limitat drastic numarul curselor aeriene turistice intre cele doua tari, Washingtonul dorind astfel sa reduca veniturile din turism ale statului cubanez.Mike Pompeo a precizat ca, de acum inainte, zborurile charter americane vor avea dreptul sa aterizeze in Cuba numai pe aeroportul capitalei Havana, masura deja impusa de Washington pentru celelalte zboruri comerciale.