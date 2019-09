SUA impun noi sanctiuni Iranului: Este vizat programul spatial

Ziare.

com

"Astazi (marti n.r.), Departamentul de Stat a afirmat, prin ordinul executiv 13382, ca Agentia Spatiala Iraniana si doua dintre institutele de cercetare ale acesteia se angajeaza in activitati sensibile de proliferare", potrivit unui anunt al Departamentului de stat.Este pentru prima oara cand Departamentul de Stat afirma ca agentia spatiala civila a Iranului este implicata in activitati care dezvolta programul de rachete balistice al Teheranului.Statele Unite nu vor permite Iranului sa se foloseasca de programul sau de lansare ca acoperire pentru dezvoltarea programelor sale de rachete balistice. Tentativa din 29 august a Iranului de a lansa un vehicul spatial scoate in evidenta urgenta acestei amenintari, arata comunicatul Departamentului de Stat.Aceste nominalizari facute marti, referitoare la agentiile spatiale iraniene, trebuie sa serveasca drept un avertisment dat comunitatii stiintifice internationale ca o colaborare cu programul spatial al acestei tari poate contribui la capacitatea Iranului de a dezvolta un sistem de transport pentru armament nuclear.