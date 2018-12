SUA impun noi sanctiuni Rusiei pentru implicarea in alegerile prezidentiale

Ziare.

Trezoreria SUA a anuntat, de asemenea, ca va ridica sanctiunile impotriva companiei de aluminiu Rusal si a altor doua firme care au legaturi cu oligarhul rus Oleg Deripaska, dupa ce s-a ajuns la un acord si el va ceda controlul firmelor, scrie Reuters.Noile sanctiuni vizeaza 15 membri ai serviciilor secrete militare ruse si patru entitati implicate in amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane, atacuri cibernetice asupra Agentiei Mondiale Anti-Doping si alte activitati "ilegale" in lume, a informat Trezoreria intr-un comunicat publicat pe site-ul sau.Masurile, care vin dupa sanctiuni in aprilie asupra lui Deripaska si alti sase oligarhi, reprezinta "un raspuns la incalcarea repetata de catre Rusia a normelor internationale" se arata in comunicat."Administratia nu si-a mutat atentia de la serviciile secrete ruse si rolul pe care acestea le joaca in activitatile ilegale din lume. Cred ca este o actiune puternica", a afirmat Michael Dobson, cel care a lucrat la politicile privind Rusia la Trezorerie.Printre persoanele sanctionate se afla mai multi ofiteri ai serviciilor secrete care s-ar fi implicat in atacuri cibernetice asupra unor oficiali ai Partidului Democrat si in campanii pentru a crea neintelegeri pentru a perturba alegerile americane.Pe lista se afla si Elena Alekseevna Khusyaynova, cea care a fost acuzata in octombrie in statul american Virginia ca a incercat sa se implice in alegerile americane de la mijlocul mandatului si care a fost numita de tribunale ca fiind o contabila pentru mai multe firme puse sub acuzare de procurorul special Robert Mueller in 2018.Trezoreria l-a vizat si pe Victor Boyarkin pentru legaturile sale cu Deripaska. Boyarkin este un fost ofiter al serviciilor secrete care lucreaza direct pentru Deripaska si a ajutat la furnizarea "unei sustineri financiare" pentru un partid politic din Muntenegru inaintea alegerilor de acolo din 2016.Trezoreria a sanctionat si mai multi indivizi pentru rolurile lor in atacuri cibernetice asupra Agentiei Mondiale Anti-Doping, Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice si altelora intre 2016 si 2018.De asemenea, au fost sanctionati si doi ofiteri rusi ai serviciilor secrete, Alexander Petrov si Ruslan Boshirov, pentru rolul lor in otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale in Marea Britanie.