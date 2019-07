SUA impun sanctiuni economice companiilor care furnizeaza echipamente Iranului pentru programul sau nuclear

Ziare.

com

Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a precizat intr-un comunicat ca reteaua formata din sapte companii cu baze in Iran, China si Belgia, precum si cinci cetateni iraniene care aveau conexiuni cu Compania iraniana de tehnologie centrifuga (TESA), intentiona sa sprijine autoritatile iraniene "sa achizitioneze echipamente nucleare vitale, care sa aduca beneficii ambitiilor malefice ale regimului" de la Teheran.TESA joaca un rol crucial in programul de imbogatire nucleara a uraniului prin producerea de centrifuge destinate Organizatiei iraniene a energiei atomice (OEAI), conform sursei citate."Guvernul american este profund ingrijorat de imbogatirea uraniului de catre regimul iranian si de alte atitudini provocatoare si va continua sa ii vizeze pe toti cei care acorda sprijin programului nuclear iranian", a mai spus Steven Mnuchin.Companiile vizate de sanctiunile americane formeaza o retea comerciala si de transport a unor produse din aluminiu necesare fabricarii centrifugelor de catre TESA. Este vorba, in principal, de compania Bakhtar Raad Sepahan si afiliatii sai, precum si de compania chineza Henan Jiayuan Aluminum Industry.Conform autoritatilor americane, aceste produse nu pot fi vandute Iranului fara consimtamantul Consiliului de Securitate al ONU.Regimul de la Teheran, care continua sa nege ca obiectivul sau ar fi producerea bombei atomice, si-a anuntat intentia cresterii activitatii de imbunatatite a uraniului, in scopul strict civil, la aproximativ 5%, un procent departe de 90%, cat este necesar daca s-ar avea in vedere un scop de natura militara.Vezi si Programul nuclear iranian: Franta, UK si Germania indeamna la oprirea escaladarii tensiunilor si reluarea dialogului