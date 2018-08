SUA investesc 40 de milioane de dolari in baza de la Campia Turzii. Ar putea desfasura drone de tip MQ-9 Reaper

Ziare.

Imbunatatirile planuite ar permite lansarea unui numar mai mare de avioane militare, repararea mai multor aeronave si ar spori rezervele de combustibil si armament disponibile, elemente considerate critice pentru activitatile curente ale fortelor aeriene romane si americane, si cu atat mai importante in cazul unui potential conflict, potrivit unui document al Fortelor Aeriene SUA in Europa (USAFE), obtinut de Defense News.De asemenea, fortele aeriene ale SUA au construit un hangar la baza 71 aeriana Campia Turzii care ar putea fi folosit pentru operarea de drone MQ-9 Reaper in scopul intensificarii operatiunilor de recunoastere si culegere de informatii in estul Europei si Marea NeagraFondurile pentru lucrarile la Campia Turzii provin din bugetul Departamentului Apararii pentru descurajarea Rusiei, program cunoscut drept Initiativa de Descurajare Europeana (anterior Initiativa de Reasigurare Europeana).Aproape 25 de milioane din cele 40 de milioane de dolari sunt alocate pentru lucrari de infrastructura privind operatiunile de zbor.Departamentul american Apararii nu are o prezenta permanenta la Campia Turzii, insa in ultimii ani aici au fost desfasurate temporar avioane militare de tip F-15 si A-10 cu misiunea intensificarii cooperarii cu fortele romane.Saptamana trecuta, doua avioane invizibile pe radar de tip F-22 Raptor au ajuns la Baza Aeriana de la Campia Turzii pentru a lua parte la exercitiul Dacian Eagle 2018, alaturi de aeronave F-16 ale Fortelor Aeriene Romane.