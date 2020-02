SUA investesc un miliard de dolari in Europa Centrala si de Est, pentru a reduce dependenta energetica de Rusia

Ziare.

"In semn de sustinere a suveranitatii, prosperitatii si independentei energetice a prietenilor nostri europeni (...), SUA intentioneaza sa acorde finantari de pana la un miliard de dolari tarilor din Europa Centrala si de Est membre ale Initiativei Celor Trei Mari", care reuneste 12 state din Uniunea Europeana, a declarat el."Vrem sa stimulam investitiile sectorului privat in sectoarele lor energetice pentru a proteja libertatea si democratia in lume", a adaugat seful diplomatiei americane.Din Initiativa Celor Trei Mari, lansata in 2015, fac parte 12 tari de la Marea Baltica, Marea Adriatica sau Marea Neagra: Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria.Initiativa are ca obiectiv consolidarea cooperarii intre membrii sai in domenii precum energia, infrastructura si securitatea, in special in fata Rusiei, pe care unele dintre aceste state o considera o amenintare directa.Ele contesta, la fel ca SUA, in special proiectul de gazoduct Nord Stream 2 care vizeaza dublarea livrarilor directe de gaz natural rus spre Europa de Vest trecand pe sub Marea Baltica pentru a ajunge in Germania, ocolind astfel estul continentului.Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva companiilor asociate lucrarilor de la Nord Stream 2, afirmand ca acest gazoduct va creste dependenta europenilor de gazul rusesc si va intari astfel influenta Moscovei.