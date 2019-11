Trump il sprijina pe Netanyahu, printr-o decizie istorica: SUA isi schimba pozitia dupa 41 de ani

Decizie simbolica

"Dupa o examinare atenta a tuturor argumentelor acestei dezbateri juridice", administratia Donald Trump a conchis ca "stabilirea coloniilor civile israeliene in Cisiordania nu este in sine contrara dreptului international", a declarat presei Mike Pompeo, citat de AFP si Reuters.Aceasta decizie ar putea fi interpretata drept un sprijin acordat politicianului Benjamin Netanyahu, care a propus anexarea unei parti a coloniilor din Cisiordania, in contextul in care in prezent au loc negocieri dificile in vederea formarii noului guvern israelian.Coloniile implantate in teritoriile palestiniene, ocupate de Israel incepand cu 1967, sunt considerate drept ilegale de ONU, iar pentru o mare parte a comunitatii internationale ele reprezinta un obstacol major in calea pacii.Politica americana era fundamentata pana in prezent, cel putin din punct de vedere teoretic, pe un aviz juridic al Departamentului de Stat datand din 1978, conform caruia "stabilirea de colonii de populatii in aceste teritorii" nu este "conforma cu dreptul international".Mike Pompeo a decis ca acest aviz nu mai este de actualitate."Adevarul este ca nu va exista niciodata o solutie juridica a acestui conflict si ca dezbaterile referitoare la cine are dreptate si cine se insala din punct de vedere al dreptului international nu vor aduce pacea", a declarat Pompeo, care a precizat ca nu este vorba de o ingerinta in politica israeliana si nici de o aprobare a colonizarii.Caracterul acestei decizii este inainte de toate unul simbolic: daca fosta administratie democrata a presedintelui Barack Obama a condamnat colonizarea, executivul republican condus de Donald Trump s-a aratat deja din 2017 mult mai flexibil in privinta acestei chestiuni ultrasensibile.Ambasadorul SUA la Ierusalim, David Friedman, a mers pana acolo incat a declarat ca Israelul are "dreptul" sa anexeze "o parte" din Cisiordania ocupata. Mike Pompeo a refuzat in luna aprilie sa se pronunte daca Washingtonul s-ar opune unei eventuale anexari a coloniilor din Cisiordania de catre statul evreu.Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) a denuntat luni noua pozitie a SUA. Washingtonul nu este "in masura si nici autorizat sa anuleze dispozitiile dreptului international si nu are dreptul sa legalizeze coloniile israeliene", a afirmat, intr-un comunicat, purtatorul de cuvant al ANP, Nabil Abou Roudeina.In schimb, premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat pozitia exprimata de secretarul de stat american.Aceasta decizie reflecta "un adevar istoric - acela ca evreii nu sunt colonizatori straini in Iudeea si Samaria (denumiri biblice utilizate de Israel pentru a desemna Cisiordania ocupata).In realitate, ne numim evrei deoarece suntem poporul din Iudeea", conform unui comunicat de presa.In acest context, Uniunea Europeana si-a reafirmat luni seara pozitia prin care sustine caracterul ilegal al activitatilor israeliene de colonizare a teritoriilor palestiniene ocupate din Cisiordania, care afecteaza perspectivele unei paci durabile."UE cheama Israelul sa puna capat tuturor activitatilor de colonizare, conform obligatiilor sale ca putere ocupanta", a afirmat intr-o declaratie sefa diplomatiei europene Federica Mogherini.