SUA nu au acordat viza ministrului iranian de Externe pentru a participa la o reuniune a ONU

Aceste evenimente au loc pe fondul escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, dupa uciderea vineri la Bagdad a influentului comandant iranian Qassem Soleimani de catre fortele americane, noteaza Reuters.In general, in conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor ONU din 1947, Statelor Unite li se cere sa permita accesul diplomatilor straini pe teritoriul american pentru a participa la reuniunile ONU ce au loc la sediul din New York. Washingtonul afirma insa ca poate refuza sa acorde vize acestora din motive de "securitate, terorism si politica externa".Departamentul de Stat a refuzat sa comenteze, in timp ce Misiunea Iranului pe langa Natiunile Unite a raspuns ca a luat nota de zvonurile vehiculate, dar ca nu a primit nicio comunicare oficiala din partea SUA sau a ONU cu privire la viza ministrului de externe Zarif.Purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, a refuzat sa comenteze.Seful diplomatiei iraniene intentiona sa participe joi la o reuniune a Consiliului de Securitate pe tema sustinerii Cartei ONU, participarea la reuniune fiind planificata inaintea escaladarii tensiunilor dintre SUA si Iran, la sfarsitul saptamanii trecute.Participarea ministrului de externe Mohammad Javad Zarif la sedinta Consiliului de Securitate i-ar fi oferit diplomatului iranian o tribuna cu impact global de la care sa critice public SUA pentru uciderea lui Soleimani, noteaza Reuters.Ambasadorul Iranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, a descris uciderea lui Soleimani drept "un exemplu evident de terorism de stat si, ca fapta criminala, reprezentand o incalcare grosolana a principiilor fundamentale ale dreptului international, inclusiv si in special ... a Cartei Natiunilor Unite".