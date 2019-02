SUA nu vor decide unilateral reducerea trupelor din Afganistan, ci in coordonare cu aliatii

Ziare.

Militarii americani reprezinta aproape jumatate din contingentul NATO de 17.000 de oameni din cadrul misiunii "Resolute Support" din Afganistan, care are drept scop instruirea si consilierea fortelor de securitate locale, precum si ajutorarea autoritatilor de la Kabul in crearea premiselor pentru o pace de durata dupa 18 ani de conflict.In acelasi timp, Washingtonul este angajat in noi eforturi de negociere a unui acord de pace intre talibani si guvernul afgan, cu perspectiva reducerii prezente militare americane in tara.Exista temeri in cadrul NATO ca o retragere a SUA ar putea pune in pericol intreaga misiune in Afganistan, destabilizand tara si ducand la regrese in democratie si drepturile omului."Nu va exista o reducere unilaterala de trupe ", le-a declarat Shanahan joi jurnalistilor, la finalul a doua zile de discutii in care Afganistanul a fost unul dintre punctele centrale pe agenda."Acesta a fost unul dintre mesajele intalnirii de astazi: Ne vom coordona. Suntem impreuna", a adaugat el, afirmand ca NATO joaca un rol "crucial" in dezvoltarea fortelor de securitate afgane.Secretarul american interimar al apararii l-a citat pe presedintele Trump, care a declarat in discursul sau privind starea uniunii ca "a venit momentul sa incercam sa facem pace" in Afganistan."Nu vom permite sa fim lipsiti de aceasta oportunitate", a spus Shanahan."Este lucrul despre care am vorbit, este modul in care putem sa ne accentuam sustinerea pentru fortele de aparare si de securitate afgane pentru a pune si mai multa presiune asupra talibanilor", a explicat el."Sunt foarte fericit de pozitia noastra comuna. Cred ca suntem pe cale sa cream presiunea diplomatica de care (negociatorul american) Zalmay Khalilzad are nevoie", a adaugat oficialul american."Trebuie sa vorbim cu adevarat despre posibilitatea pacii. Acesta ar putea fi momentul nostru", a mai afirmat Shanahan."Misiunea noastra in Afganistan ramane o prioritate de top", le-a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, celor 29 de ministri ai apararii, anterior in cursul zilei. "Continuam sa sustinem fortele afgane cu instruire si finantare', a adaugat el."Bineinteles, obiectivul este sa nu ramanem acolo pentru totdeauna. Obiectivul este sa ajungem la un acord politic care face posibil ca atunci, la sfarsit, sa ne reducem prezenta", a spus apoi Stoltenberg.Dar orice astfel de decizie va fi luata impreuna, "plecand de la conditiile stabilite impreuna cu afganii", a subliniat seful NATO.Misiunea "Resolute Support" a preluat in 2015 stafeta de la Forta Internationala de Asistenta pentru Securitate (ISAF) a NATO, o misiune de lupta desfasurata pentru a contribui la asigurarea securitatii si la dezvoltarea noilor forte de securitate afgane dupa invazia condusa de SUA care a inlaturat regimul taliban de la Kabul in 2001.