SUA: Proiect pentru ca persoanele care comit crime in masa sa fie condamnate mai repede la moarte

Marc Short, seful de cabinet al vicepresedintelui Mike Pence, le-a declarat reporterilor aflati la bordul Air Force 2 ca masura este parte dintr-un pachet legislativ privind armele de foc pe care Casa Alba intentioneaza sa il propuna Congresului.Mike Pence, care se afla intr-un turneu diplomatic in Europa, a fost in contact cu Barr in privinta acestei chestiuni, a precizat Short.Casa Alba a lucrat la un pachet de masuri care sa combata violenta armata dupa mai multe atacuri armate recente. Presedintele Donald Trump si-a exprimat sprijinul pentru combaterea problemelor de sanatate mintala legate de astfel de incidente, analizand in acelasi timp extinderea verificarilor asupra cumparatorilor de arme de foc, o chestiune asupra careia a ezitat apoi.Democratii din Senat au facut presiuni asupra republicanilor din camera superioara a SUA sa se pronunte asupra legislatiei deja adoptate de Camera Reprezentantilor in domeniu. Parlamentarii ar urma sa examineze aceste optiuni legislative mai indeaproape cand vor reveni la Washington dupa pauza din august.