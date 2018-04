SUA sanctioneaza mai multi oligarhi rusi apropiati Kremlinului

Ziare.

Sapte "oligarhi", prezentati ca apropiati ai Kremlinului lui Vladimir Putin, precum si douasprezece companii pe care le detin sau controleaza sunt printre tintele acestor masuri punitive, printre cele mai severe luate de administratia lui Donald Trump impotriva Moscovei, informeaza AFP.Printre ei figureaza Oleg Deripaska, proprietarul gigantului de aluminiu Rusal, Igor Rotenberg, Viktor Vekselberg si Kirill Samalov, actori importanti in sectorul energetic, si Suleiman Kerimov, miliardar si senator, au anuntat responsabili americani.Saptesprezece "inalti responsabili guvernamentali" rusi sunt de asemenea vizati, printre care seful companiei publice Gazprom Aleksei Miller si Andrei Kostin, al celei de-a doua banci din Rusia, VTB, de asemenea detinuta de stat.Ministrul de interne, Vladimir Kolokoltev, Viktor Zolotov care conduce Garda nationala si secretarul general al Consiliului de Securitate rus Nikolai Patrusev figureaza de asemenea pe lista."Statele Unite iau aceste masuri ca raspuns la toate atitudinile (...) si activitatile nefaste ale guvernului rus, care continua in lume", a declarat presei un inalt responsabil al administratiei Trump.Acestea includ "ocupatia Crimeii, incitarea la violenta in estul Ucrainei, sprijin pentru regimul lui Bashar al-Assad in Siria" si "activitati cibernetice rau intentionate"."Dar, mai presus de toate, este un raspuns la continuarea atacurilor Rusiei de a submina democratiile occidentale", a adaugat el.