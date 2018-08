SUA si Turcia raman in cea mai grava criza din ultimele decenii, in ciuda unei intalniri intre Pompeo si Cavusoglu

Amenintari cu represalii

Mike Pompeo si Mevlut Cavusoglu s-au intalnit departe de camerele de luat imagini, in marja unui forum al tarilor din Asia de Sud-Est, in Singapore, in contextul in care relatiile deja tensionate s-au inrautatit pe tema sortii pastorului Andrew Brunson, plasat in arest la domiciliu in Turcia, unde este judecat de "spionaj" si "terorism".Administratia Donald Trump a anuntat saptamana aceasta sanctiuni contra ministrilor turci ai Justitiei si Internelor Abdulhamit Gul si Suleyman Soylu , din cauza rolului lor in dosar. "Inghetul" dintre cei doi aliati NATO a devenit astfel una dintre cele mai grave crize americano-turce de decenii, relateaza AFP.In Singapore, cele doua delegatii au salutat o conversatie "constructiva". Insa tonul ramane ferm de fiecare parte."Turcii au fost avertizati ca a venit vremea sa ni-l dea pe pastroul Brunson si sper ca vor vedea" aceste sanctiuni "drept ceea ce sunt, si anume dovada marii noastre hotarari", le-a declarat inaintea intalnirii Mike Pompeo unor jurnalisti care-l insotesc in Asia, inclusiv unul de la AFP."Pastorul Brunson este un pastor nevinovat, iar ei trebuie sa-l lase sa se intoarca in Statele Unite. Ei trebuie sa lase sa plece personalul nostru angajat acolo, toata lumea trebuie sa poata pleca. Asta e mesajul", a insistat el.Doi angajati locali ai unor misiuni americane in Turcia se afla in detentie, iar altul este plasat in arest la domiciliu.Pompeo a dat asigurari ca "spera" sa poata gasi "o iesire" din aceasta criza. Dupa intalnire, purtatoarea sa de cuvant, Heather Nauert, a declarat ca cele doua tari vor "continua sa incerce sa-si rezolve problemele"."Cu domnul Pompeo am discutat despre modul solutionarii problemelor noastre, despre modul de a lua masuri impreuna", a declarat Mevlut Cavusoglu, salutand o "intalnire constructiva in cel mai inalt grad".Insa "nu ne putem astepta ca toate aceste probleme sa fie rezolvate dupa o singura intalnire", a adaugat el, in pofida faptului ca cei doi s-au intalnit si au discutat la telefon in mai multe randuri - fara rezultat pana in prezent.Seful diplomatiei turce a respins, de altfel, din nou, strategia americana."Noi spunem de la inceput ca limbajul amenintator si sanctiunile nu vor avea vreun rezultat. Am repetat-o astazi", a declarat el pentru presa, in Singapore, pledand pentru "diplomatie si dialog, o intelegere reciproca si acorduri".Ankara a promis represalii dupa sanctiunile americane, considerate "inacceptabile", insa nu a fost anuntata vreo masura.Donald Trump, vicepresedintele sau Mike Pence si Mike Pompeo au facut din eliberarea pastorului o prioritate. Ei si-au ridicat clar tonul saptamana trecuta, dupa plasarea in arest la domiciliu a lui Andrew Brunson, care a petrecut un an si jumatate in detentie si risca pana la 35 de ani de inchisoare.In loc sa potoleasca tensiunile, aceasta decizie a justitiei turce a agravat criza dintre cele doua tari, ale caror relatii s-au deteriorat in ultimele luni, mai ales pe tema conflictului din Siria.Andrew Brunson este acuzat de terorism si spionaj in contul a doua organizatii clasificate drept "teroriste" in Turcia - reteaua predicatorului Fethullah Gulen, care traieste in Statele Unite, si Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) . Insa el se declara nevinovat si este sustinut de catre administratia americana.Ankara reclama la randul sau, fara succes pana acum, extradarea lui Fethullah Gulen, desemnat de catre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan drept "creierul" puciului esuat din iulie 2016 in Turcia, ceea ce cel vizat respinge.