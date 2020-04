SUA sustin ca Beijingul nu a dezvaluit la timp informatiile despre epidemie catre OMS

Ziare.

In cadrul unei conferinte de presa desfasurata la Departamentul de Stat din Washington, Pompeo a mai acuzat China ca nu a raportat nici faptul ca acest virus se transmite de la om la om (asa-numita transmitere comunitara) "timp de o luna, pana cand deja (virusul) ajunsese in toate provinciile Chinei", transmite Reuters.Presedintele Donald Trump a afirmat sambata ca Beijingul ar trebui sa suporte consecinte, fara a preciza de ce tip, daca a fost "responsabil cu buna stiinta" pentru pandemia noului coronavirus."Daca a fost o greseala, o greseala este o greseala. Dar daca ei au fost responsabili cu buna stiinta, da, vreau sa spun, atunci sigur ca ar trebui sa fie consecinte", a declarat Trump reporterilor in cadrul conferintei de presa zilnice.Presedintele Donald Trump a anuntat saptamana trecuta si suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus. Presedintele Trump a mai declarat ca OMS a "esuat in indeplinirea obligatiei sale de baza si trebuie trasa la raspundere".Liderul american a adaugat ca OMS a promovat "dezinformarea" din partea Chinei in legatura cu acest virus care probabil a determinat o raspandire mai larga a acestuia decat ar fi fost cazul daca organizatia cu sediul la Geneva ar fi gestionat corect criza.