SUA au trimis distrugatorul USS Donald Cook in Marea Neagra, rusii au pus doua nave sa il supravegheze permanent

Rusii, supraveghere neintrerupta a distrugatorului american

"Distrugatorul USS Donald Cook, din clasa Arleigh Burke, a inceput marti tranzitul prin Stramtoarea Dardanele in drumul spre Marea Neagra, unde va efectua operatiuni maritime de securitate in scopul intensificarii stabilitatii maritime regionale, a disponibilitatii comune si a capabilitatilor navale impreuna cu aliatii din cadrul NATO si cu partenerii din regiune", anunta Flota militara a VI-a a SUA, activa in Europa si in Africa, informeaza Mediafax."Fiecare vizita ne ofera oportunitatea unica de a colabora cu partenerii regionali", a declarat Matthew Powel, comandantul distrugatorului USS Donald Cook."Misiunea navei in Marea Neagra va intensifica interoperabilitatea cu aliatii NATO si cu tarile partenere si va demonstra determinarea colectiva pentru securitatea Marii Negre", precizeaza Flota a VI-a a Statelor Unite.La scurt timp, un grup de nave din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagra, intre care corveta 'Orehovo-Zuevo' si nava de recunoastere 'Ivan Hurs', a inceput marti o misiune de supraveghere neintrerupta a distrugatorului american USS Donald Cook, care a intrat in apele Marii Negre, informeaza agentia de presa oficiala rusa TASS, citand surse din cadrul Ministerului rus al Apararii.'Distrugatorul Donald Cook al marinei SUA a intrat la 19 februarie, in jurul orei 17:00 (ora Moscovei) in apele Marii Negre. Forte si mijloace desemnate din cadrul Flotei Marii Negre au organizat monitorizarea continua a distrugatorului american. Actiunile acestuia sunt monitorizate direct de catre corveta cu rachete Orehovo-Zuevo si nava de recunoastere Ivan Hurs', se mentioneaza intr-un comunicat al Centrului de presa al ministerului, citat de Agerpres.