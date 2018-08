SUA: Un extremist antrena copii sa comita atacuri armate in scoli

Ziare.

Minorii aveau varste cuprinse intre 1 - 15 ani.Siraj Ibn Wahhaj este liderul operatiunii, iar alaturi de el mai actionau un barbat, Lucas Morton, dar si trei femei. Cei 5 au fost arestati, scrie BBC Potrivit politistilor, la complex au fost gasite si ramasitele unui baiat, mort de mai multa vreme. Taos News scrie ca acestea apartin chiar fiului lui Wahhaj, care a fost dat disparut anul trecut.Politistii cred ca Wahhaj si-a rapit fiul din locuinta lui din Georgia in luna decembrie 2017. De altfel, chiar misiunea de cautare a baiatului a dus la descoperirea operatiunii conduse de Wahhaj.Mama baiatului l-a dat disparut in decembrie, iar potrivit documentului intocmit la acea vreme de politie, baiatul suferea de convulsii. Insa tatal sau credea ca baiatul trebuie exorcizat.Procurorul care se ocupa de acest caz, Timothy Hasson, a cerut ca Wahhaj sa fie arestat fara posibilitatea de a fi eliberat pe cautiune."El reprezinta un mare pericol pentru copiii gasiti pe proprietate, precum si o amenintare la adresa intregii comunitati din cauza prezentei armelor de foc si intentiei sale de a le folosi intr-o maniera violenta si ilegala", sustine Hasson.Alaturi de el si de Marton, au mai fost arestate 3 femei despre care politistii cred ca sunt mamele copiilor antrenati. Agentii nu au reusit sa stabileasca ce legatura se afla intre cele trei - Jany Leveille si Subhannah Wahhaj, in varsta de 35 de ani, si Hujrah Wahhaj, in varsta de 38.Ofiterii care au descoperit copiii au mai spus ca acestia aratau "ca refugiatii din tarile lumii a treia, nu numai fara hrana sau apa potabila, dar si fara incaltaminte. Aveau carpe murdare in loc de imbracaminte".A.D.