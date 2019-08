SUA: Un urs a intrat intr-o casa, apoi a spart un perete ca sa iasa

Ziare.

Politia din Colorado a transmis ca ursul a intrat in casa vineri si, din fericire, familia nu se afla acolo.Cel mai proabil, mirosul de gunoi a atras animalul, au mai precizat agentii, citati de BBC "Cand ofiterii au ajuns la fata locului, ursul a spart un perete ca sa iasa din casa si a fugit", se arata intr-o postare pe Facebook a politiei.Mai multi ursi au intrat, in ultimele zile, in peste 35 de masini si cel putin 10 case in orasul Estes Park din Colorado.A.D.