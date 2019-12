SUA vor ca dronele sa aiba placute de inmatriculare

Ziare.

Agentia americana a aviatiei (FAA) si alte agentii federale intentioneaza sa identifice astfel mai usor posibilele amenintari si sa actioneze in consecinta.Ele doresc in special sa impiedice activitatile de contrabanda, de livrare a drogurilor ilegale sau a substantelor periculoase, de spionaj sau de incalcare a vietii private.Propunerea, care se refera la toate dronele private de cel putin 250 de grame, se afla in faza de evaluare timp de 60 de zile inainte de a fi adoptata.Circa 1,5 milioane de drone si 160.000 de piloti la distanta s-au declarat pana in prezent la FAA.Mai multi giganti din domeniul tehnologiei ca Alphabet, compania-mama a Google, si Amazon, precum si numeroase start-upuri utilizeaza drone pentru a livra alimente, medicamente si alte produse.DJI, un mare fabricant chinez de drone, a salutat decizia americana, apreciind ca tehnologiile de identificare la distanta vor permite utilizari mai complexe a aparatelor.