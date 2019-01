SUA vor demara in februarie procesul de retragere din Tratatul Nuclear

Ziare.

Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor si Securitate Internationala in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a confirmat intentia Washingtonului in acest sens, dupa incheierea discutiilor ruso-americane de la Geneva, calificate de ambele parti drept un esec.SUA sustin ca Rusia a dezvoltat si a instalat un sistem de rachete, 9M729, care incalca Tratatul INF, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa, inclusiv in Romania, constituie incalcari ale acordului.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, seful delegatiei ruse la discutiile de la Geneva, a declarat anterior ca Moscova s-a oferit sa ia masuri pentru a aplana nemultumirile Washingtonului privind Tratatul INF, cerand in schimb masuri in legatura cu aeronavele fara pilot, unele tipuri de rachete si sistemele de lansare verticala Mk-41, dar SUA nu au acceptat oferta Moscovei, cerand distrugerea de catre Rusia a sistemului de rachete 9M729."Pe baza discutiilor de ieri (marti - n.red.) si a retoricii corespunzatoare de astazi (miercuri - n.red.), nu vedem niciun indiciu ca Rusia ar alege sa se conformeze" cererilor Washingtonului, a declarat Thompson.Oficialul american a mai afirmat ca in acest moment nu mai sunt programate discutii pe aceasta tema pana pe data de 2 februarie, cand va expira termenul limita acordat Rusiei de Administratia Trump pentru a se conforma prevederilor acordului.Thompson a adaugat ca in cazul in care Rusia nu va afisa disponibilitate de a se conforma acordului pana la data respectiva, SUA vor inceta sa-si respecte obligatiile, adica Pentagonul va putea cerceta si dezvolta rachete cu lansare terestra cu raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri.