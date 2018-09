SUA vor impune noi taxe vamale pentru produsele din China

Ziare.

Donald Trump a "decis sa impuna taxe vamale pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari", a scris Washington Post, adaugand ca anuntul ar putea interveni "in cateva zile".Cotidianul Wall Street Journal intrevede si el un anunt pentru zilele care urmeaza.Citand surse anonime, cele doua jurnale aduc in discutie taxe de 10%, in loc de 25% cum s-a vehiculat pana in prezent.Presedintele american, Donald Trump, a impus deja taxe vamale de 25% pentru importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu. De asemenea, a promulgat taxe vamale suplimentare de 25% pentru marfuri in valoare de 50 de miliarde de dolari provenind din China.Cu toate acestea, in saptamana care s-a incheiat, Washingtonul si Beijingul s-au declarat dispuse sa reia dialogul pentru a evita o escaladare in razboiul lor comercial care incepe sa faca victime printre firmele americane implantate in China.