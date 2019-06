SUA vor incepe o majora investigatie antitrust impotriva gigantilor industriei IT

Ziare.

Comisia Federala pentru Comert si Departamentul de Justitie, care aplica impreuna legislatia antitrust in Statele Unite, si-au impartit supravegherea celor patru companii, au spus doua surse citate de Reuters, astfel incat Amazon si Facebook vor fi in responsabilitatea FTC, iar Apple si Google in responsabilitatea Departamentului de Justitie.Companiile de tehnologie sunt criticate dur in Statele Unite si in restul lumii, din cauza unor opinii potrivit carora acestea au prea multa putere si au un efect negativ asupra utilizatorilor sau pietelor.Presedintele Donald Trump a cerut o supraveghere mai stricta a companiilor de social media si Google, pe care le acuza ca limiteaza dreptul de exprimare al conservatorilor, fara sa prezinte si dovezi. Trump a mai criticat in mai multe randuri Amazon pentru ca profita de Posta, de asemenea, fara sa ofere dovezi.Actiunile Facebook si Google au scazut, luni, cu peste 6%. Titlurile Amazon.com au coborat cu 4,5%, iar cele ale Apple cu 1%.Departamentul de Justitie si FTC nu recunosc, in general, pregatirile pentru deschiderea unor investigatii.