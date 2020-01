SUA vor reconfigurarea parteneriatului strategic cu Irakul, nu retragerea trupelor

Ziare.

"America este o forta a binelui in Orientul Mijlociu. Prezenta noastra militara in Irak este pentru a continua sa contracareze reteaua terorista Stat Islamic si, dupa cum a spus secretarul nostru de Stat, mentinem angajamentul de a proteja cetatenii americani, irakieni si ai partenerilor de coalitie.Am fost foarte clari in legatura cu importanta majora a misiunii noastre pentru contracararea organizatiei teroriste Stat Islamic in Irak", anunta Departamentul de Stat intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei."In acest moment, orice delegatie trimisa in Irak ar avea rolul de a discuta cum sa reconfiguram cel mai bine parteneriatul nostru strategic, nu pentru a discuta retragerea trupelor, ci pozitia noastra corecta si adecvata in Orientul Mijlociu. Astazi, o delegatie NATO se afla la Departamentul de Stat pentru a discuta despre intensificarea rolului NATO in Irak, in conformitate cu dorinta presedintelui de asumare in comun a sarcinilor in eforturile de aparare colectiva.Insa este necesara o discutie intre administratiile din SUA si Irak nu doar privind securitatea, ci si despre parteneriatul nostru financiar, economic si diplomatic. Vrem sa fim un prieten si un partener al unui Irak suveran, prosper si stabil", precizeaza Departamentul de Stat.Premierul in functie al Irakului, Adel Abdel Mahdi, i-a cerut vineri secretarului de Stat american, Mike Pompeo, trimiterea unei misiuni pentru organizarea retragerii trupelor americane din Irak. Adel Abdel Mahdi "a cerut sa fie trimisi reprezentanti in Irak pentru a stabili mecanismele necesare aplicarii deciziei Parlamentului irakian in sensul retragerii in siguranta a trupelor americane", a comunicat Guvernul de la Bagdad.La nivel oficial, Administratia de la Washington a transmis ca nu exista niciun plan de retragere a trupelor, dar Comandamentul regional american a informat autoritatile irakiene ca efectivele militare urmeaza sa fie retrase.Parlamentul Irakului a adoptat o rezolutie prin care cere Guvernului sa evacueze militarii americani din Irak, in urma raidului aerian al SUA prin care a fost asasinat generalul iranian Qasem Soleimani.Premierul Irakului, Adel Abdul Mahdi, i-a transmis ambasadorului SUA la Bagdad, Matthew Tueller, ca ambele parti trebuie sa coopereze in privinta retragerii trupelor americane."Premierul a evidentiat importanta cooperarii reciproce in privinta implementarii rezolutiei Parlamentului irakian in sensul retragerii trupelor straine. Relatiile dintre Irak si Statele Unite trebuie asezate pe baza adecvata. Premierul irakian a subliniat ca situatia actuala este periculoasa si ca pot aparea consecinte, astfel ca Irakul va face totul pentru a evita izbucnirea unui razboi deschis", a anuntat Guvernul de la Bagdad.Statele Unite au aproximativ 5.000 de militari in Irak, implicati in misiuni de instruire a serviciilor de securitate irakiene pentru contracararea retelei teroriste Stat Islamic.