SUA vor sa introduca scanarea faciala pe aeroporturi, inclusiv pentru americani

Reglementarea, ce ar urma sa fie propusa in iulie de Departamentul Securitati Interne (DHS), ar fi inclusa intr-un sistem mai amplu de localizare a calatorilor la intrarea/iesirea din SUA, transmite Reuters.Planul a atras deja opozitia unor activisti pentru drepturile omului. "Calatorii, inclusiv cetatenii SUA, nu ar trebui sa fie obligati sa se supuna scanarilor biometrice invazive drept conditie pentru exercitarea dreptului lor constitutional de a calatori", a subliniat Jay Stanley, analist principal la Uniunea Americana pentru Libertati Civile, intr-un comunicat.Administratia Trump explica, in agenda sa de reglementare, ca scanarea faciala va combate utilizarea frauduloasa a documentelor de calatorie americane si va ajuta la identificarea infractorilor si a suspectilor de terorism.Administratia mai intentioneaza sa emita in aceasta luna o reglementare separata de extindere accelerata a unui proiect pilot de colectare de fotografii si amprente digitale ale calatorilor straini, desfasurat de agentia vamala si de protectie a frontierelor, parte a DHS.Un audit intern din anul 2018 a identificat probleme tehnice si operationale in cursul unui program pilot pe noua aeroporturi, punand sub semnul intrebarii obiectivul DHS de a confirma toate plecarile de pe primele 20 de aeroporturi din SUA pana in anul fiscal 2021.Centrul Pew Research a estimat in 2006 ca 45% dintre imigrantii fara statut legal au intrat in SUA pe baza unei vize valide, dar nu au parasit teritoriul american dupa expirarea acesteia.