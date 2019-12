SUA vor sa isi retraga trupele din Africa de Vest

Ziare.

Subiectul este discutat deocamdata la nivelul Pentagonului, in cadrul unei redesfasurari generale a trupelor americane. O decizie nu va fi luata mai devreme de luna ianuarie, scrie cotidianul New York Times (NYT) in editia de marti, citand responsabili americani, potrivit AFP.Solicitat de AFP, Pentagonul nu a dorit sa comenteze pe marginea acestor informatii.Ministrul Apararii, Mark Esper, vrea sa revizuiasca dispozitivul militar extern printr-o dezangajare din misiunile de contraterorism, pentru o mai buna focalizare pe cele doua prioritatile ale sale, China si Rusia.Prima etapa a acestei reduceri a operatiunilor externe ar privi Africa, unde SUA au desfasurati intre 6.000 si 7.000 de militari in vestul, dar si in estul continentului, mai ales in Somalia.O retragere americana din Africa de Vest ar constitui o lovitura dura pentru fortele franceze care lupta impotriva gruparilor jihadiste in Mali, Niger si Burkina Faso, afirma New York Times.Potrivit cotidianului, sprijinul Washington in aceste operatiuni, mai ales in materie de informatii si logistica, costa Pentagonul in jur de 45 milioane de dolari anual.Presedintele Donald Trump a promis in campania din 2016 ca va pune capat 'razboaielor fara sfarsit'. El a anuntat deja o reducere semnificativa a efectivelor desfasurate in Siria si isi propune sa faca acelasi lucru si in Afganistan, unde SUA sunt implicate militar de aproape doua decenii.