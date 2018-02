SUA vor sa se doteze cu noi arme nucleare, ca raspuns la reinarmarea Rusiei

Ziare.

Noile arme, care starnesc temerile expertilor in ce priveste relansarea proliferarii si riscul mai ridicat de conflict nuclear, reprezinta un "raspuns la expansiunea capacitatilor nucleare ale Rusiei", a declarat presei Greg Weaver, responsabil cu capacitatile strategice in statul-major american.Apreciind ca situatia mondiala este in prezent mai complexa decat in 2010, data publicarii ultimei sale examinari a dispozitivului nuclear, Pentagonul citeaza in acest document, a carui versiune preliminara s-a scurs luna trecuta in presa, amenintarile din partea Chinei, Coreii de Nord si Iranului.Ce nelinisteste insa Washingtonul este mai ales "revenirea hotarata a Moscovei la concurenta intre marile puteri", dupa cum a subliniat secretarul american al Apararii, Jim Mattis, in prefata la acest document de 75 de pagini.Potrivit Washingtonului, Rusia este pe punctul de a-si moderniza un arsenal de 2.000 de arme nucleare tactice, amenintand tarile europene la granite sale si ignorand obligatiile sale ce decurg din tratatul de dezarmare New START care nu contabilizeaza decat armele strategice servind ca baza la doctrina descurajarii.Pentagonul a constatat o "disparitate" intre capacitatile ruse si cele ale SUA si NATO, a explicat Greg Weaver."Am ajuns la concluzia ca strategia si capacitatile noastre actuale sunt clar percepute de rusi ca posibil insuficiente pentru a-i descuraja sa faca doua lucruri: sa lanseze lovituri nucleare limitate pentru a face presiune asupra NATO in cursul unui conflict conventional pe cale de a se inrautati si sa utilizeze mai pe larg armele nucleare pentru a invinge in fata armelor conventionale ale NATO daca amenintarile sale esueaza", a precizat el.Moscova se teme ca va fi dominata rapid in cazul unui conflict cu occidentalii. Pentru a compensa, rusii au adoptat o doctrina "escaladare-dezescaladare" care consta in face uz primul de arma nucleara, mai scrie AFP.