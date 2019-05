Surpriza uriasa pentru studentii unei universitati americane: Un miliardar le va plati datoriile (Video)

Ziare.

Robert F. Smith, un om de afaceri de culoare, a carui avere este estimata la 4,4 miliarde de dolari, a declarat in fata promotiei 2019 ca va achita toate datoriile studentilor - aproximativ 40 de milioane de dolari - care au absolvit cursurile acestei universitati in acest an.Anuntul, evident, a fost intampinat cu strigate de bucurie si cu aplauzele celor 400 de absolventi, informeaza AFP."Familia mea va crea o bursa pentru a va sterge creditele de studii", le-a spus miliardarul studentilor acestei universitati, infiintata pentru tinerii de culoare. Inregistrari video cu discursul sau au fost distribuite duminica pe retelele de socializare."Aceasta este promotia mea", a adaugat omul de afaceri, care a participat la ceremonie pentru a primi o diploma onorifica."Stiu ca promotia mea va perpetua" aceasta actiune si va contribui la ameliorarea vietilor altor americani de culoare, a adaugat el.Robert F. Smith declarase deja in acest an ca urma sa doneze 1,5 milioane de dolari acestei unitati de invatamant superior, insa anuntul de duminica a fost o surpriza, inclusiv pentru reprezentantii universitatii Morehouse, potrivit cotidianului Atlanta Journal-Constitution.Un purtator de cuvant a precizat ca este vorba despre cea mai mare donatie din istoria universitatii, care a fost frecventata de personalitati precum Martin Luther King Jr., regizorul Spike Lee si actorul Samuel L. Jackson."Daca as putea sa fac un salt in spate, l-as face. Sunt nebun de bucurie!", a declarat un tanar absolvent, Elijah Dormeus.Tanarul spune ca avea contractat un credit pentru studii in valoare de 90.000 de dolari. Mama lui, Andrea Dormeus, este soferita si conduce un autobuz pentru elevii unei scoli din Harlem, un cartier din New York.Robert F. Smith, absolvent al prestigioaselor universitati Cornell si Columbia, a devenit in 2015 cel mai bogat afroamerican din lume, potrivit revistei Forbes. Averea lui o depaseste pe aceea a celebrei si influentei Oprah Winfrey - care a facut si ea donatii in beneficiul Universitatii Morehouse.Costurile uriase aferente educatiei universitare din Statele Unite si numarul tot mai mare al tinerilor care nu mai pot sa isi ramburseze datoriile contractate au facut din chestiunea creditelor pentru studii un caz de importanta nationala, aflat in centrul programelor propuse de anumiti politicieni democrati, care doresc sa fie investiti de partidul lor pentru a candida la alegerile prezidentiale din 2020.Creditele pentru studii acumulate de tinerii americani depasesc in prezent pragul 1.000 de miliarde de dolari, potrivit agentiei Fitch.