Sute de mii de persoane au participat la Marsul Femeilor in SUA. Ce le-a transmis Trump

Ziare.

com

Manifestatii au avut loc la Washington , New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul au cerut femeilor sa voteze la alegerile pentru Congres din noiembrie."Votul tau este cel mai puternic instrument pe care il ai la dispozitie. Oricine are privilegiul de a vota trebuie sa faca acest lucru", a declarat actrita Eva Longoria la marsul de la Los Angeles.Trump a postat pe Twitter un mesaj in care a vorbit despre cresterea economica din ultimul an, de care au beneficiat si femeile."Minunata vreme in tara noastra mareata, o zi perfecta pentru Marsul Femeilor. Iesiti si celebrati istorica si fara precedent crestere economica din ultimele 12 luni. Cea mai scazuta rata a somajului in randul femeilor in 18 ani", a scris el pe Twitter.Multe protestatare au purtat caciuli si palarii roz, pentru a-l ironiza pe presedinte, iar la manifestatiile de sambata multe persoane au vorbit despre tema agresiunii sexuale, reflectata in campaniile #MeToo si #TimesUp de pe retelele de socializare."Cand i se intampla unei femei, mereu trebuie sa lupte singura. Mereu vom fi alaturi de tine, te vom sustine, nu ve fi singura", a spus actrita Olivia Munn la mitingul de la Los Angeles.Primarul din Los Angeles Eric Garcetti a apreciat ca 600.000 de persoane au fost prezente la mars, cel mai mare numar din tara.La Chicago, mii de femei s-au strans in Grant Park, purtand pancarte pe care scria: "O femeie puternica creste o femeie puternica".Organizatorii "Women's March" au plasat marsul sub sloganul "Puterea este in urne", sperand intr-o mobilizare electorala pentru alegerile din noiembrie.Alte manifestatii sunt prevazute duminica in alte orase americane, dar si europene, cum ar fi Berlinul.