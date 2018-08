Sute de preoti catolici sunt acuzati de abuzuri sexuale asupra minorilor: Ororile comise au fost ascunse de liderii Bisericii timp de 70 de ani

Ziare.

Raportul, care prezinta situatia in sase din cele opt dioceze catolice din Pennsylvania, indica faptul ca peste 1.000 de victime au putut fi identificate, si reprezinta cea mai ampla analiza a unei agentii guvernamentale americane in privinta abuzurilor sexuale asupra copiilor de membri ai Bisericii Catolice, informeaza site-ul cotidianului The New York Times.Autorii raportului sunt de parere ca numarul victimelor ar putea sa fie mult mai mare, in conditiile in care unele documente s-au pierdut, iar unor victime le-a fost teama sa vorbeasca despre astfel de incidente.Scandalul abuzurilor sexuale afecteaza Biserica Catolica de peste 15 ani, iar raportul din Pennsylvania apare in contextul demisiei cardinalului Theodore E. McCarrick, fost arhiepiscop de Washington , care se confrunta cu ample acuzatii de abuzuri sexuale, inclusiv asupra unor minori.In pofida unor reforme institutionale, liderii Bisericii au scapat in general de responsabilitate publica, conchide raportul marelui juriu, explicand ca oficialii Bisericii care au protejat preotii acuzati si-au pastrat functiile ori chiar au fost promovati. Un oficial mentionat in raport ca protejand un preot abuziv este chiar cardinalul Donald Wuerl, actualul arhiepiscop de Washington.Cel mai probabil raportul nu va duce la initierea de noi actiuni legale intrucat termenul de prescriptie a expirat. Doar in doua din cazurile incluse in raport au fost formulate acuzatii penale.In comunicate emise marti, dupa publicarea raportului, episcopii catolici din Pennsylvania au indemnat la rugaciuni pentru victime si Biserica, au promis o transparenta sporita si au afirmat ca masurile instituite in ultimii ani au crescut gradul de siguranta in cadrul Bisericii Catolice.Cativa episcopi, inclusiv episcopul David A. Zubik din Pittsburgh, au negat ideea ca Biserica ar fi ascuns abuzurile.