Tensiuni in SUA: Protestatari inarmati cu pusti au vrut sa intre in camera legislativa (Video)

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W - Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

Protestatarii au incercat sa intre in camera legislativa in timpul sedintei, insa au fost opriti de politisti, informeaza The Guardian "Lasati-ne sa intram! Lasati-ne sa intram!", strigau protestatarii americani care nu respectau distantarea sociala. Ei erau deranjati de faptul ca starea de urgenta se putea prelungi si ar fi putut fi obligati sa stea in continuare in casa, in timp ce multe afaceri erau inchise.Un protestatar a scandat sloganuri antiguvernamentale si a comparat guvernatorul statului cu Adolf Hitler.De asemenea, un parlamentar din Michigan a anuntat ca unii dintre colegii sai purtau veste antiglont, deoarece unii protestatari au venit inarmati cu pusti.Acesta este al doilea protest din Michigan, dupa cel de pe 15 aprilie cand oamenii s-au aratat nemultumiti ca trebuie sa stea inchisi in case.In cele din urma, republicanii au refuzat sa extinda starea de urgenta din Michigan. Astfel, aceasta ar putea inceta dupa 15 mai."Ati pus capul in nisip si ati pus in pericol multe vieti. Nu voi lasa sa se intample asta", le-a transmis guvernatorul Whitmer rivalilor sai.Potrivit politiei, un singur barbat, in varsta de 35 de ani, a fost arestat pentru ca a agresat un alt protestatar.C.S.